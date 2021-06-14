В Техасе на гонках автомобиль въехал в толпу зрителей

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Пострадавшими в результате наезда автомобиля на толпу зрителей на гонках в американском Техасе стали 29 человек. Данные привел местный телеканал ABC-7 News, ссылаясь на офис шерифа.

"Предварительное расследование показало, что один из автомобилей по неизвестным причинам покинул грязевую колею и пробил ограждение. Три других автомобиля также пострадали в результате первоначальной аварии", – приводит РБК сообщение шерифа.

По предварительным данным, три человека находятся в тяжелом состоянии, восемь пострадавших были госпитализированы.

Инцидент произошел в округе Эль-Пасо на гоночной трассе Fabens.

Ранее легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта на Живописной улице. В результате ДТП пострадала женщина-водитель. Ей потребовалась госпитализация.

