Жителям столицы рассказали, куда идти за новогодними селфи

В столице заливают катки и заканчивают украшать город к Новому году.

Уже сейчас активные пользователи соцсетей задумываться над тем, куда отправиться за новогодними селфи. Самые большие украшения стоит искать в центре. На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях установят световые арки. Поклонную гору украсит 20-метровый новогодний шар.

У Триумфальной арки в будущем удастся сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой. А в парке "Акведук" уже стоят новогодние елки.

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