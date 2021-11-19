Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Заливка самого большого катка Москвы завершилась на ВДНХ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВДНХ.
"На ВДНХ полностью залита ледовая поверхность самого большого катка столицы площадью 20 500 квадратных метров. В вечернее время лед катка будет подсвечиваться разноцветными огнями. Для этого уложено 1 650 квадратных метров подледной подсветки", – рассказал руководитель пресс-службы Александр Жестков.
В темное время суток на ледовой поверхности будут показывать ролики, посвященные зимнему сезону. Праздничное настроение будут создавать специальные элементы подсветки. С этой целью под лед уже уложили 88,6 тысячи светодиодных модулей.
"Теперь подготовка к открытию катка выходит на финишную прямую", – заключил Жестков.
Специалистам предстоит разровнять лед, а также завершить монтаж элементов инфраструктуры катка и арт-объектов.
"Для комфортного и безопасного пребывания посетителей на катке оборудованы: один медпункт, два пункта заточки коньков, один ресторан, девять уличных точек питания, инфоцентры для получения льготных билетов рядом с павильонами проката", – добавил руководитель пресс-службы ВДНХ.
Первых посетителей каток примет в конце ноября. Одновременно площадка сможет вместить до 4,5 тысячи человек. Отмечается, что работать каток будет строго соблюдая правила Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в этом сезоне в столице откроют около четырех тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда и так далее.
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