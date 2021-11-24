В Госдуме оценили слова рязанского депутата про расстрелы за купленные сертификаты

Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров призвал расстреливать тех, кто купил сертификат о вакцинации от COVID-19. С таким заявлением он выступил на заседании во вторник, 23 ноября. После обрушившейся критики депутат объяснил, что просто был на эмоциях. Разбираемся, допустимы ли такие высказывания со стороны представителей власти.



"Не привился – не выходи из дома"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 23 ноября, на заседании Рязанской областной думы, на котором обсуждался законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, депутат Владимир Сидоров заявил, что нужно расстреливать купивших сертификаты о вакцинации.

"Каждый из нас, депутатов, (должен. – Прим. ред.) прийти и сказать: не привился – не подходи близко и не выходи из дома, детей в школу не пускай, в магазине тебе делать нечего", – сказал он.

По мнению Сидорова, так ситуация с COVID-19 изменится через несколько месяцев.





Владимир Сидоров депутат Рязанской областной думы Сегодня как мы делаем, еще покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать... Я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно надо это делать.

После таких заявлений под публикациями депутата на его личной странице в соцсети "ВКонтакте" люди начали оставлять гневные комментарии. Самыми распространенными были "позор", некоторые призывали Сидорова сложить полномочия. Другие же сообщили о намерении написать обращение в прокуратуру с просьбой проверить его слова.

Позднее Сидоров признался, что был на эмоциях, поэтому так высказался на заседании облдумы. Депутат объяснил, что имел в виду необходимость введения сурового наказания за покупку сертификатов о вакцинации.





Владимир Сидоров депутат Рязанской областной думы Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в "красной" зоне, потерял жену. Я имел в виду, что нужны самые жесткие наказания для тех, кто покупает и продает сертификаты о вакцинации.

Он также добавил, что ограничения людям не нравятся, но главное условие выживания в период пандемии – прививки.

Утром 24 ноября Сидоров ограничил комментирование публикаций на своей странице, но по СМИ уже разлетелись скриншоты высказываний его подписчиков.



На грани срыва

Громкие высказывания представителей власти в адрес тех, кто не хочет прививаться или же покупает документы о вакцинации против коронавируса, звучат все чаще. Например, заместитель главы Каменска-Уральского в Свердловской области Денис Нестеров порекомендовал антипрививочникам уезжать из России.

"Если мы прошли вакцинацию, если мы прошли ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в Российской Федерации, в Свердловской области, в городе Каменске-Уральском. А почему рядом со мной те люди, кто не хочет выполнять правила? Не хотите выполнять правила – переезжайте", – заявил он.

В свою очередь, депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов сравнил россиян, которые не хотят делать прививку, с "безмозглыми баранами".





Ильшат Аминов депутат Госсовета Татарстана Если безмозглому барану и, простите, корове уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада.

В Ставропольском крае глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов назвал антипрививочников "тупыми" из-за того, что те не хотят вакцинироваться. Он попросил местных жителей "не заниматься мракобесием" и перестать "быть тупыми и мрачными антипрививочниками".



Следить за словами?

Депутат Госдумы, член комиссии по вопросам депутатской этики Елена Драпеко в беседе с Москвой 24 заявила, что парламентарии должны следить за тем, что они говорят.

"Конечно, этого депутата (Владимира Сидорова. – Прим. ред.), если он потерял жену и сам перенес заболевание, надо пожалеть, искренне ему сочувствую. Но хочу сказать, что депутаты как публичные люди постоянно находятся в зоне повышенного внимания, поэтому они должны следить за тем, что говорят", – сказала она.





Елена Драпеко депутат Госдумы, член комиссии по вопросам депутатской этики Мало того, его высказывание могут интерпретировать не как личную позицию, а как позицию его партии. Депутаты должны быть очень внимательны к своим высказываниям, несмотря на свои внутренние эмоции и переживания. Политика – это очень ответственное дело.

Драпеко сравнила политиков с актерами: "У актеров могут быть трагедии дома, что-то болит, но выходят на сцену, в публичное пространство и никто не должен догадываться о твоих личных переживаниях", – подчеркнула она.

При этом, по словам парламентария, за такие высказывания-угрозы депутата, возможно, привлекут к ответственности.