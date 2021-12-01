Мясников раскритиковал известных людей, выступающих против вакцинации от коронавируса

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Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал известных людей, которые выступают против вакцинации от коронавируса.

"Им верят, потому что мы их любим. Они поют и создают прекрасные сценические образы. Но они же создали этот кредит доверия совсем на другой области", – заявил он в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести FM".

Врач отметил, что на звездах лежит большая ответственность, поэтому спрашивать с них необходимо в два раза больше. Однако, по словам Мясникова, они не всегда имеют представление о последствиях своих высказываний.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал не верить заявлениям Марии Шукшиной и других артистов о пандемии коронавируса.

До этого врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых ряд политиков и общественных деятелей.

Один из адресатов открытого письма – актриса Мария Шукшина – обвинила его авторов в подмене понятий, отметив, что она и другие упомянутые в обращении деятели выступают не против вакцинации как таковой, а против эксперимента с применением неисследованных вакцин.

