Вирусолог призвал не верить заявлениям Шукшиной о пандемии коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал не верить заявлениям Марии Шукшиной и других артистов о пандемии коронавируса. Об этом сообщает News.ru.
"Людям, которые не имеют отношения к медицине, не верьте совсем, если они говорят не то же самое, что говорят профессионалы. А медикам, врачам верьте частично, с выбором. Сравнивайте, что они говорят, с тем, что говорят люди по профилю вакцинации, инфекционным болезням, эпидемиологии", – отметил вирусолог.
По словам Альтштейна, артисты повторяют заявления профессионалов, а также выдумывают свои, приукрашивая ситуацию.
Ранее врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых ряд политиков и общественных деятелей.
Один из адресатов открытого письма – актриса Мария Шукшина – обвинила его авторов в подмене понятий, отметив, что она и другие упомянутые в обращении деятели выступают не против вакцинации как таковой, а против эксперимента с применением неисследованных вакцин.
Работающие с ковидом врачи написали письмо известным антиваксерам
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