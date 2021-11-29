Вирусолог призвал не верить заявлениям Шукшиной о пандемии коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал не верить заявлениям Марии Шукшиной и других артистов о пандемии коронавируса. Об этом сообщает News.ru.

"Людям, которые не имеют отношения к медицине, не верьте совсем, если они говорят не то же самое, что говорят профессионалы. А медикам, врачам верьте частично, с выбором. Сравнивайте, что они говорят, с тем, что говорят люди по профилю вакцинации, инфекционным болезням, эпидемиологии", – отметил вирусолог.

По словам Альтштейна, артисты повторяют заявления профессионалов, а также выдумывают свои, приукрашивая ситуацию.

Ранее врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых ряд политиков и общественных деятелей.

Один из адресатов открытого письма – актриса Мария Шукшина – обвинила его авторов в подмене понятий, отметив, что она и другие упомянутые в обращении деятели выступают не против вакцинации как таковой, а против эксперимента с применением неисследованных вакцин.

