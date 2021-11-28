Главврач больницы Филатова назвал диалог с антипрививочниками безрезультатным

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный врач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил об отсутствии диалога с антипрививочниками. Об этом он рассказал в эфире программы "Соловьев Live".

Противники вакцинации против коронавируса накануне посетили "красную зону" медучреждения, где побывали в реанимации (пациенты содержатся там на ЭКМО и ИВЛ). Некоторые посетители намеревались пройти помещения больницы без масок, только трое из девяти согласились сдать ПЦР-тесты.

"Конечно же, там были разные вопросы – и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. <...> Они (антипрививочники – Прим. ред.) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином", – заявил Вечорко.

По словам главврача ГКБ имени Филатова, диалога с противниками вакцинации нет – он распорядился прервать их визит после того, как посетители-антипрививочники начали хамить пациентам.

Врачи 11 российских больниц в среду, 24 ноября, подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. В Госдуме поддержали данное обращение.

Адвокат и глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев объяснил, какая ответственность может грозить распространителям фейковой информации о коронавирусе и вакцинации. По словам специалиста, обвинение по статье 207.1 УК РФ может повлечь наказание в виде штрафа в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо ограничения свободы на срок до трех лет.