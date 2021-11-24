Главврач ГКБ № 52 оценила письмо противникам вакцинации

ТАСС/Владимир Гердо

Письмо адресовано всем людям, которые излагают свою позицию в общество разными ресурсами, заявила главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко телеканалу Москва 24.

Специалист отметила, что позиция, в отличие от мнения, может влиять на умы. А в условиях пандемии, отметила Лысенко, такая позиция становится хайпом.

"Все те люди, которые высказались так или иначе против вакцинации и вовлекли в эту историю людей, которые не очень в этом разбираются, а просто доверяют этим личностям. Это высокоинтеллектуальные люди, это не малограмотные люди, которые способны формировать общественное мнение. Мне кажется важным, чтобы все то, что выходит из-под них, корректировалось с учетом обстановки", – подчеркнула Лысенко.

Эксперт добавила, что делать какие-либо, не имея профильного образования или соответствующих знаний, некорректно.

"Врачи – это те люди, которые с этой инфекцией работают уже почти два года, мы видим результаты вакцинации, мы видим, как болеют люди невакцинированные", – рассказала главврач.

Специалист подчеркнула, что в обращении нет политики или личной предвзятости, а лишь мнение огромного количества врачей.

"Говорить, что это какой-то эксперимент - просто смешно и глупо. Безусловно, такого рода высказывания льют воду на мельницу антиваксеров. А сейчас, когда у нас новая волна пандемии, болеть стали активно дети", – напомнила Лысенко.

По ее словам, коронавирус не уйдет бесследно, поэтому врачи посчитали поведение противников вакцинации неверным и решили пригласить их посмотреть на ситуацию в реальности.

Ранее врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых ряд политиков и общественных деятелей. В частности, авторы письма обратились к лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову и другим.

