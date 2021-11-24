Адвокат рассказал, что грозит распространителям фейков о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Адвокат и глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев объяснил, какая ответственность грозит людям, которые распространяют ложные сведения о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению юриста, распространение заведомо ложных сведений "тонко граничит" с выражением мнения граждан. Гавришев отметил, что пока действие потенциальных санкций сложно представить.

"Если же такая система выявлений все же заработает, то обвиненным по статье 207.1 УК РФ может грозить наказание в виде штрафа в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет", – добавил адвокат.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор начнет собирать сведения о лицах, распространяющих в СМИ и соцсетях ложную информацию о вакцинации от коронавируса. Впоследствии их передадут в Следственный комитет и прокуратуру.

Врачи 11 российских больниц в среду, 24 ноября, подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. В Госдуме поддержали данное обращение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал отказаться от агрессивного отношения к противникам вакцинации. Представитель Кремля уточнил, что нельзя превращать работу с ними в "атаку на ведьм".