Зюганов ответил на приглашение медиков посетить "красные" зоны

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда не был противником вакцинации от коронавируса, однако не согласен с принуждением к прививкам. Так он прокомментировал приглашение российских врачей посетить "красные" зоны, чтобы убедиться в тяжести эпидемиологической ситуации.
"Я вижу, в каком сложном и драматическом положении находятся врачи и медсестры, и сочувствую им, и максимально стараюсь им помочь. Сам трижды привился. Вакциной от "Вектора", потом "Спутник Лайт", – цитирует его "Интерфакс".
По словам политика, перед вакцинацией следует обратиться к врачу, однако из-за больших очередей попасть на прием сложно. Кроме того, после перенесенного COVID-19 иммунитет в течение определенного времени якобы выше, чем после прививки, однако людей все равно "гонят палкой" вакцинироваться.
Зюганов также подчеркнул, что звать его в "красные" зоны не нужно, так как он и без того в курсе происходящего: многие люди в его окружении переболели коронавирусной инфекцией, в частности порядка 300 человек – в Госдуме.
Ранее врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. По их мнению, после посещения соответствующих отделений больниц ряд политиков и общественных деятелей поменяют свое отношение к вакцинации. В число адресатов письма, помимо лидера КПРФ, вошли вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущий Оскар Кучера, актриса Мария Шукшина и другие известные люди.
Врачи предложили противникам вакцинации посетить "красные" зоны
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