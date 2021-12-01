Вирусолог оценил шансы победить пандемию COVID-19 в России в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия сможет победить пандемию коронавируса, если граждане продолжат вакцинироваться, заявил телеканалу "Звезда" профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"У нас появилось реальное лекарство, противоэпидемические меры, которые применяют в целом ряде стран, они тоже достаточно эффективны. <...> Но если граждане не будут вакцинироваться, дистанцироваться, не продолжат носить маски, то мой прогноз негативный. Будем и в 2022-м, и в 2023-м году с этим вирусом жить и будем терять сотни тысяч жизней", – отметил Альтштейн.
По словам эксперта, "Омикрон"-штамм не усложнит ситуацию в стране. В течение двух недель ученые проверят существующие вакцины на эффективность к новому варианту вируса. Альтштейн уточнил, что разработка нового препарата займет некоторое время.
Ранее в России разработали тест для выявления штамма "Омикрон". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, он позволит не только подтверждать диагноз, но и определять принадлежность образца коронавируса к новому штамму.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "Омикрон"-штамм выявлен уже в 23 странах мира.
Специалист рассказал, как реагируют на новый штамм коронавируса различные тест-системы
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