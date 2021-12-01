В Минздраве заявили о нескором завершении пандемии COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Появление новых штаммов коронавируса не позволяет говорить о скором завершении пандемии в России, заявил на форуме "Здоровое общество" главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
"Я не говорю о том, что все будет продолжаться и дальше, мне кажется, очевидно из этой статистики, что, скорее всего, эта история еще на некоторое и, возможно, продолжительное время продлится. Вряд ли нам завтра удастся справиться с пандемией COVID-19, тем более в аспекте широко обсуждаемой проблемы вновь появляющихся штаммов", – приводит слова Чуланова ТАСС.
Эксперт также обратил внимание на "Омикрон"-штамм, который потенциально имеет возможности быстрого распространения среди населения.
Ранее ученые из Великобритании сообщили о появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.
Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
Песков заявил о невозможности спрогнозировать развитие ситуации с "Омикрон"-штаммом в РФ
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