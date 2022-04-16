Пушков прокомментировал сообщения о рекордно низком рейтинге Байдена

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден нужен был только для того, чтобы убрать из Белого дома его предшественника Дональда Трампа, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так он прокомментировал сообщения телеканала CNN о том, что рейтинг доверия действующему американскому лидеру со стороны населения США достиг рекордно низкого показателя.
"<...> само его (Байдена. – Прим. ред.) президентство не может считаться успешным и вдохновляющим", – написал политик в своем телеграм-канале.
Ранее, завершая свое выступление в Северной Каролине, Байден повернулся и протянул руку для рукопожатия пустому месту. Соответствующее видео опубликовала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
После этого американский лидер не сразу нашел выход и сделал несколько шагов в неверном направлении.
До этого президент США перепутал Украину и Китай, назвав КНР одним из крупнейших производителей пшеницы. Американский лидер оговорился в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для граждан Соединенных Штатов.
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