Пушков прокомментировал сообщения о рекордно низком рейтинге Байдена

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Соединенных Штатов Джо Байден нужен был только для того, чтобы убрать из Белого дома его предшественника Дональда Трампа, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал сообщения телеканала CNN о том, что рейтинг доверия действующему американскому лидеру со стороны населения США достиг рекордно низкого показателя.

"<...> само его (Байдена. – Прим. ред.) президентство не может считаться успешным и вдохновляющим", – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее, завершая свое выступление в Северной Каролине, Байден повернулся и протянул руку для рукопожатия пустому месту. Соответствующее видео опубликовала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

После этого американский лидер не сразу нашел выход и сделал несколько шагов в неверном направлении.

До этого президент США перепутал Украину и Китай, назвав КНР одним из крупнейших производителей пшеницы. Американский лидер оговорился в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для граждан Соединенных Штатов.