Шольц допустил снятие санкций против РФ после консультаций с Украиной

Фото: TACC/EPA/Filip Singer

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России могут быть сняты только после консультаций с Украиной.

В интервью журналу Stern глава немецкого правительства подчеркнул, что Москве необходимо достигнуть соглашения с Киевом.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что незаконные антироссийские ограничения временны и когда-нибудь закончатся, однако их результатом может стать разрушенный мировой порядок и сильные последствия для глобальной экономики.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

