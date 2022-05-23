В МО сообщили об уничтожении расчетами "Гиацинтов-С" подразделения гаубиц "М-777" из США

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России заявило об уничтожении расчетами "Гиацинтов-С" российских военнослужащих подразделения американских гаубиц "М-777".

"В ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы батареей "Гиацинтов-С" уничтожено подразделение 155-миллиметровых буксируемых гаубиц "М-777" производства США", – отметили в ведомстве.

Среди задач "Гиацинтов-С" названы уничтожение опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы ВСУ, подавление огневые позиции украинских военных при ведении контрбатарейной борьбы.

Уточняется, что смена огневой позиции происходит после каждого огневого налета и в случае обнаружения украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что российская военная авиация поразила 26 районов скопления живой силы и техники ВСУ, уничтожив более 210 националистов.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

