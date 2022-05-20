Киев уклоняется от сотрудничества по выходу судов из Черного моря – Небензя

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Киев уклоняется от сотрудничества по безопасному выходу судов из Черного моря. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
На заседании по продовольственной безопасности он также отметил, что РФ каждый день организовывает гуманитарный коридор. Вместо этого украинское зерно вывозится по железной дороге эшелонами, а также баржами по Дунаю на Запад. И есть подозрение, что так Киев расплачивается с Евросоюзом за оружие.
В итоге зерно складируют в Европе, оставляя нуждающиеся страны без еды. Небензя также отметил, что Россия может с 1 августа и до конца года предложить на экспорт 25 миллионов тонн зерна. Вывозить его можно через порт Новороссийска.
Ряд стран Африки уже запросил у России помощь с удобрениями и продовольствием. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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