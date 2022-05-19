США отказываются поставлять Киеву реактивные системы залпового огня – СМИ

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Администрация президента США отказывается поставить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.
В материале уточняется, что Белый дом опасается, что оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории РФ. Таким образом это может вызвать эскалацию конфликта вокруг Украины.
Тем не менее один из источников сообщил газете, что США и Украина продолжают "активно обсуждать" вопрос о вооружении.
Ранее сообщалось, что Вашингтон продолжает поставки Киеву новейших вооружений. В посольстве США на Украине заявили о переброске 89 гаубиц М777. Некоторые уже появились на позициях украинских войск.
Это орудие крупного калибра 155 миллиметров. Дальность стрельбы достигает 40 километров. Такие гаубицы американцы применяли в вооруженных конфликтах в Афганистане и Ираке.
Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что поставки вооружений Украине со стороны США могут приостановиться. По его словам, это произойдет, если американский сенат не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву в размере почти 40 миллиардов долларов.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия странами Запада на Украину нацелены на затягивание конфликта. Захарова подчеркнула, что с помощью поставленного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию РФ. Она добавила, что масштабы его поставок сравнимы с военными бюджетами крупных стран.
Поставки Западом оружия Украине нацелены на затягивание конфликта – МИД РФ
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