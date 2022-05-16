США заявили о переброске 89 гаубиц М777 на Украину

Вашингтон продолжает поставки Киеву новейших вооружений. В посольстве США на Украине заявили о переброске 89 гаубиц М777. Некоторые уже появились на позициях украинских войск.

Это орудие крупного калибра 155 миллиметров. Дальность стрельбы достигает 40 километров. Такие гаубицы американцы применяли в вооруженных конфликтах в Афганистане и в Ираке.

Ранее в Пентагоне заявили, что 310 украинских военнослужащих прошли обучение по работе с новым оружием. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.