Захарова рассказала о судьбе высланных из ЕС российских дипломатов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Дипломаты, высланные из стран Европейского союза, продолжают работать за счет усиления азиатского и постсоветского направлений внешней политики России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Перераспределение нашего дипломатического состава идет. <...> Будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ", – сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Захарова подчеркнула, что речь идет не о временном трудоустройстве в центральном аппарате, а о полноценной смене направлений командировок дипломатов. Также, по ее словам, Брюсселю следует "очнуться от дурмана", в котором он пребывает, потому что потом восстанавливать отношения с Москвой будет поздно.

Череда дипломатических демаршей постигла отношения России со странами Евросоюза после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции по защите ДНР и ЛНР. На этом фоне некоторые европейские государства объявили персонами нон грата и выслали российских дипломатов под предлогом осуществления последними шпионажа. В ответ Москва предприняла зеркальные шаги.

