Захарова рассказала о судьбе высланных из ЕС российских дипломатов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Дипломаты, высланные из стран Европейского союза, продолжают работать за счет усиления азиатского и постсоветского направлений внешней политики России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Перераспределение нашего дипломатического состава идет. <...> Будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ", – сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Захарова подчеркнула, что речь идет не о временном трудоустройстве в центральном аппарате, а о полноценной смене направлений командировок дипломатов. Также, по ее словам, Брюсселю следует "очнуться от дурмана", в котором он пребывает, потому что потом восстанавливать отношения с Москвой будет поздно.
Череда дипломатических демаршей постигла отношения России со странами Евросоюза после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции по защите ДНР и ЛНР. На этом фоне некоторые европейские государства объявили персонами нон грата и выслали российских дипломатов под предлогом осуществления последними шпионажа. В ответ Москва предприняла зеркальные шаги.
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