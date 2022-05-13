Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

МИД РФ объявил сотрудников посольств Румынии и Болгарии в Москве персонами нон грата, сообщает РИА Новости.

Сперва в министерство иностранных дел вызвали посла Болгарии в РФ Атанаса Крыстина, где ему вручили ноту об объявлении персона нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Эта мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной решение выслать дипломата посольства России в Софии.

Позже в МИД РФ вызвали посла Румынии Кристиана Истрате. Ему сообщили о высылке 10 сотрудников посольства Румынии в Москве. Данная мера стала ответом на принятое 5 апреля Румынией решение об объявлении персона нон грата 10 российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов из 28 западных стран. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

