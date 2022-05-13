США проведут ротацию 10,5 тыс военнослужащих в Европе – Пентагон

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США в ближайшее время проведут ротацию 10,5 тысячи военнослужащих в Европе, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, соответствующее поручение дал глава американского военного ведомства Ллойд Остин. При этом Кирби уточнил, что эти военнослужащие не будут принимать участие в боевых действиях на Украине.

Ожидается, что в общей сложности процесс ротации американских сил займет несколько месяцев. Также Кирби сообщил, что Пентагон в ближайшем будущем не ожидает изменения численности постоянного военного присутствия США в Европе на фоне продолжающейся спецоперации РФ на Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделит Киеву военную помощь на общую сумму 800 миллионов долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Украины вести бои на востоке страны.

После этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские власти требуют от Киева отчетов о том, как и где используется передаваемое украинской стороне оружие. Он отметил, что киевские власти поставлены в известность о необходимости контроля за размещением американского вооружения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

