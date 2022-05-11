Медведев прокомментировал новый пакет помощи США для Украины

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Помощь, которая оказывается Соединенными Штатами Украине, объясняется не любовью к стране или поддержкой собственной экономики. Ее главная цель заключается в желании нанести тяжелое поражение России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он добавил, что охотников поделить огромные средства, которые выделили американские власти, будет немало.
По его словам, своими действиями США хотят продолжить прокси-войну против РФ, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние. Он подчеркнул, что достичь этого не получится.
"Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти", – написал Медведев в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США утвердили законопроект о выделении Украине дополнительного пакета помощи на рекордную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов. Проект набрал количество голосов, необходимое для его принятия. Согласно документу, для Киева предусматривается военная, экономическая и гуманитарная помощь.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Палата представителей США одобрила выделение дополнительной помощи Украине
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