Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от политики нейтралитета

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которого стороны обсудили планы Хельсинки вступить в НАТО и ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обменялись мнениями в связи с намерением Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. По словам Путина, отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.
"Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", – сказал российский президент.
Путин также поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями. Он подчеркнул, что переговоры были "фактически приостановлены Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге".
Разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее заявил, что страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. По его словам, Швеция рассматривает те же сроки.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская реакция на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет основана на тщательном анализе. По словам Грушко, в министерстве иностранных дел учтут все факторы, которые влияют на безопасность в конкретном регионе.
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ранее заявил, что перспектива вступления Финляндии и Швеции в НАТО может привести к расколу Североатлантического альянса.
Финляндия и Швеция могут подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни – СМИ
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