Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от политики нейтралитета

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которого стороны обсудили планы Хельсинки вступить в НАТО и ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обменялись мнениями в связи с намерением Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. По словам Путина, отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

"Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", – сказал российский президент.

Путин также поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями. Он подчеркнул, что переговоры были "фактически приостановлены Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге".

Разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее заявил, что страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. По его словам, Швеция рассматривает те же сроки.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская реакция на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет основана на тщательном анализе. По словам Грушко, в министерстве иностранных дел учтут все факторы, которые влияют на безопасность в конкретном регионе.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ранее заявил, что перспектива вступления Финляндии и Швеции в НАТО может привести к расколу Североатлантического альянса.