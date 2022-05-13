В США заявили, что поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

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США поддерживают политику открытых дверей НАТО и возможные заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она также рассказала, что американские власти работают над прояснением позиции Турции, президент которой заявил, что Анкара не считает позитивной возможность расширения Североатлантического альянса.

Донфрид напомнила о предстоящей неформальной встрече глав МИД НАТО, на которую пригласили и представителей Финляндии и Швеции.

"Без сомнений, это будет обсуждение, которое мы продолжим в выходные", – приводит слова Донфрид ТАСС.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти следят за развитием ситуации с расширением НАТО. При этом он отметил, что не видит позитива в этом вопросе. Эрдоган отметил, что считает скандинавские страны "гостевым домом" для террористических организаций.

