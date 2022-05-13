Путин обсудил с Совбезом ход спецоперации и вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в ходе совещания обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход спецоперации по защите ДНР и ЛНР, а также риски, обусловленные планами Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наряду с текущими вопросами министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции. <...> Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России", – цитирует Пескова ТАСС.
Также, по словам представителя Кремля, в ходе встречи затрагивались вопросы, касающиеся саммита ОДКБ, который состоится в Москве 16 мая. Сам президент в начале совещания отмечал, что оно пройдет без предварительной повестки.
Помимо Путина и Шойгу, в совещании приняли участие в том числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин, зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.
6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна не может продолжать отношения с Россией в прежнем виде. Она также не исключила, что в ближайшее время Хельсинки могут принять решение о вступлении страны в Североатлантический альянс.
Позже данное намерение со ссылкой на дипломатические источники подтвердило Reuters. Собеседники агентства заявили, что Швеция, скорее всего, последует этому примеру.
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