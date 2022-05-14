Посол РФ в США заявил, что Вашингтону не нравится ракета "Сармат"

Фото: Минобороны России

США не нравятся носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, на всех встречах с представителями академических кругов звучат слова о запрете "Посейдонов" и ограничении использования "Сарматов" в будущем.

Ранее Антонов заявил, что сотрудники российского посольства в Вашингтоне получают угрозы, в том числе физической расправы. По его словам, сейчас посольство работает во враждебной среде. Он рассказал, что каждый день у здания диппредставительства проходят антироссийские санкции, бывают хулиганские выходки и акты вандализма.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

