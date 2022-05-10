Посол РФ обвинил Запад в игнорировании требований России по безопасности

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Россия последовательно выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, однако Запад проигнорировал эти требования, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе выступления на торжественном приеме по случаю Дня Победы.

Дипломат отметил, что государства – члены НАТО, наоборот, последовательно создавали угрозу российской границе. Он также подчеркнул, что Москва не могла отдать Донбасс на растерзание неонацистам, поэтому решительные действия России являются своевременной и вынужденной мерой, чтобы дать упреждающий отпор агрессии.

"Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности непосредственно у своих рубежей. Наши воины – наследники доблестного поколения победителей в Великой Отечественной войне – сражаются за родину и благополучие сограждан", – приводит слова Антонова ТАСС.

Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что в центре Европы в антироссийских целях создан очаг нацизма. Он подчеркнул, что из Украины последовательно формировали "антироссию", объявляя настоящую войну против всего русского.

Глава дипмиссии подчеркнул, что такая агрессивность и бескомпромиссность не оставили России иного выбора, кроме как проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР для ликвидации очага нацизма. Посол добавил, что спецоперация направлена не против украинского народа, а против идеологии нацизма и ее последователей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

