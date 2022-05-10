Посол РФ обвинил Запад в игнорировании требований России по безопасности

Фото: depositphotos/tupungato
Россия последовательно выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, однако Запад проигнорировал эти требования, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе выступления на торжественном приеме по случаю Дня Победы.
Дипломат отметил, что государства – члены НАТО, наоборот, последовательно создавали угрозу российской границе. Он также подчеркнул, что Москва не могла отдать Донбасс на растерзание неонацистам, поэтому решительные действия России являются своевременной и вынужденной мерой, чтобы дать упреждающий отпор агрессии.
"Россия столкнулась с очередным внешним вызовом безопасности непосредственно у своих рубежей. Наши воины – наследники доблестного поколения победителей в Великой Отечественной войне – сражаются за родину и благополучие сограждан", – приводит слова Антонова ТАСС.
Ранее посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что в центре Европы в антироссийских целях создан очаг нацизма. Он подчеркнул, что из Украины последовательно формировали "антироссию", объявляя настоящую войну против всего русского.
Глава дипмиссии подчеркнул, что такая агрессивность и бескомпромиссность не оставили России иного выбора, кроме как проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР для ликвидации очага нацизма. Посол добавил, что спецоперация направлена не против украинского народа, а против идеологии нацизма и ее последователей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: