Военные РФ не дали украинским подразделениям переправиться через реку Северский Донец

Российские военные не дали украинским подразделениям переправиться через реку Северский Донец. Министерство обороны России опубликовало видеозапись, показывающую, как отработали задачу российские подразделения.

Российские войска разбили понтонную переправу, и украинскую технику которая пыталась по ней проехать. Подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты на переправе обнаружили с помощью беспилотника. Артиллеристы открыли огонь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

