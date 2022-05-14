В МО РФ заявили об ударах по 33 районам базирования войск Украины

Российская военная авиация нанесла удары по 33 районам базирования украинских войск. Ликвидировано до 90 военных и 18 единиц военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минобороны России также показало видео уничтожения понтонной переправы украинской армии через реку Северский Донец. Российский беспилотник обнаружил боевые машины пехоты, когда украинские военные пытались переправиться на другой берег. Бронетехника, которую успели перебросить, уничтожена российской артиллерией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

