На Украине заявили о демонтаже еще одного памятника советских времен

О демонтаже еще одного памятника советских времен заявили на Украине. Это монумент "Три сестры", который был установлен в 1975 году на стыке границ трех тогда еще союзных республик: России, Украины и Белоруссии.

В данный момент в администрации Черниговской области собирают документы, чтобы снять скульптуру с учета как памятник истории местного значения, а потом снести.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.