Памятник Минину и Пожарскому откроют в Москве ко Дню народного единства

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Памятник Минину и Пожарскому откроют на Красной площади в Москве 4 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.

Глава Минкультуры Ольга Любимова отметила, что памятник вернется на постамент в августе. После этого рабочие займутся благоустройством территории вокруг него.

"Образы Минина и Пожарского для многих являются олицетворением единства нашей страны, поэтому открытие монумента к этой дате вызывает особые чувства", – подчеркнула Любимова.

Она отметила, что это первая с 1931 года реставрация памятника. В настоящее время приводят в порядок скульптурную композицию, два барельефа и постамент, воссоздают утраченные элементы памятника. Реставрация началась в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые отреставрируют подпорную стену собора Василия Блаженного. Руководитель ведомства Ольга Любимова отметила важность не допустить разрушения подпорной стены. По ее словам, от ее укрепленности зависит сохранность собора.

