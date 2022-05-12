Памятник Минину и Пожарскому откроют в Москве ко Дню народного единства

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Памятник Минину и Пожарскому откроют на Красной площади в Москве 4 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.
Глава Минкультуры Ольга Любимова отметила, что памятник вернется на постамент в августе. После этого рабочие займутся благоустройством территории вокруг него.
"Образы Минина и Пожарского для многих являются олицетворением единства нашей страны, поэтому открытие монумента к этой дате вызывает особые чувства", – подчеркнула Любимова.
Она отметила, что это первая с 1931 года реставрация памятника. В настоящее время приводят в порядок скульптурную композицию, два барельефа и постамент, воссоздают утраченные элементы памятника. Реставрация началась в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые отреставрируют подпорную стену собора Василия Блаженного. Руководитель ведомства Ольга Любимова отметила важность не допустить разрушения подпорной стены. По ее словам, от ее укрепленности зависит сохранность собора.
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