Подпорную стену собора Василия Блаженного впервые отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве впервые отреставрируют подпорную стену собора Василия Блаженного. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Руководитель ведомства Ольга Любимова отметила важность не допустить разрушения подпорной стены. По ее словам, от ее укрепленности зависит сохранность собора.

В рамках работ запланировано устройство лестницы со стороны Васильевского спуска.

"Это будет способствовать организации лучшей доступности туристов и паломников, свяжет территорию собора с парком "Зарядье", – отметили в пресс-службе министерства.

По плану реставрация займет около трех лет без учета сроков на подготовку проектно-сметной документации.

Ранее сообщалось, что в Москве завершается реставрация исторического здания Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой. Работы велись с 2018 года. Специалисты привели в порядок фасады памятника и интерьеры.

