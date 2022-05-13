В Риге пройдут массовые протесты из-за сноса мемориала советским воинам

13 мая в Риге у памятника Освободителям пройдут массовые протесты. При этом власти указали полиции проявлять к митингующим нулевую толерантность. Об этом сообщает издание Readovka.

Речь идет о мемориале советским воинам, который 9 и 10 мая жители Риги буквально завалили цветами, несмотря на противодействие со стороны полиции. В итоге власти решили разобраться именно со скульптурой.

Парламент Латвии разрешил снос мемориала советским воинам в Риге, а также других воинских памятников времен СССР на территории страны.



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