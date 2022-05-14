Президент Международной ассоциации бокса Кремлев переизбран на новый срок

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Россиянин Умар Кремлев переизбран на пост президента Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом сообщает ТАСС.

"Умар Кремлев избран президентом IBA. Так как он был единственным кандидатом, голосование не проводилось", – рассказал информагентству представить IBA.

Ожидалось, что соперником Умара Кремлева на выборах будет Борис ван дер Ферст, однако представителя Нидерландов, равно как еще четырех претендентов, отстранили.

В Международной ассоциации бокса объяснили, что отстраненные кандидаты не соблюдали необходимые требования организации – они работали в конкурирующей международной боксерской организации.

Умар Кремлев возглавляет IBA с 2018. В 2019 году российский экс-боксер был избран на пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC).

В апреле 2022 года Федерация бокса России подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение спортсменов из РФ от соревнований под эгидой организации.