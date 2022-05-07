IPC в ноябре поднимет вопрос членства Паралимпийского комитета РФ

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Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил, что вопрос членства Паралимпийских комитетов РФ и Белоруссии будет поднят в ноябре на внеочередной генеральной ассамблее организации. Об этом сообщает издание Inside the Games.

"Мы собираемся созвать внеочередную генеральную ассамблею, которая, вероятно, состоится примерно в ноябре вместе с собранием наших членов, на котором мы выдвинем два вопроса. Прежде всего, (должны ли) мы включить, что уважение к олимпийскому фонду является обязательством членства, потому что на данный момент это не так. Вот почему мы как правление не могли приостановить действие членства России и Белоруссии в качестве нашего первого решения", – отметил Парсонс.

Второй вопрос, по его словам, будет касаться приостановки или прекращения членства Паралимпийских комитетов России и Белоруссии в организации.

Он добавил, что решения по статусу России и Белоруссии будут зависеть от происходящих событий на Украине.

В марте Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от Игр в Пекине.

Глава организации Эндрю Парсонс заявил, что на принятие данного решение повлияла угроза массового бойкота соревнований иностранными паралимпийскими комитетами и спортсменами.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.