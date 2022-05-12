В МО РФ сообщили о поражении 34 районов сосредоточения украинской силы и техники

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

ВС РФ высокоточными ракетами поразили 34 района сосредоточения украинской силы и техники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северском Черниговской области", – сообщил он.

В результате ударов также было уничтожено более 320 националистов и выведены из строя 72 единицы военной техники.

По словам Конашенкова, российская авиация поразила 120 районов сосредоточения украинских сил и техники, а в районе Одессы была уничтожена радиолокационная станция наведения ЗРК С-300 и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.

Ранее МО РФ призвало ООН и ОБСЕ обеспечить эвакуацию мирных жителей из Славянска и Краматорска.

По данным Минобороны, в агломерации Краматорск – Славянск украинские военные оборудовали единый укрепрайон общей площадь 170 квадратных метров и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и медикаментов. Также ВСУ разместили в густонаселенных районах этих городов тяжелое вооружение и технику, а в домах оборудовали огневые точки.

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.