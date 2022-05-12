МО РФ призвало ООН и ОБСЕ обеспечить эвакуацию мирных жителей из Славянска и Краматорска

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Министерство обороны России призвало ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации обеспечить эвакуацию мирных жителей из Славянска и Краматорска.
"Понимая реальную угрозу возникновения катастрофической гуманитарной ситуации со множеством пострадавших мирных граждан в городах Краматорск и Славянск, призываем <...> незамедлительно принять все меры для скорейшей безопасной эвакуации мирных жителей из этих городов, находящихся под контролем подразделений ВСУ", – говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.
По данным Минобороны, в агломерации Краматорск – Славянск украинские военные оборудовали единый укрепрайон общей площадь 170 квадратных метров и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и медикаментов. Также ВСУ разместили в густонаселенных районах этих городов тяжелое вооружение и технику, а в домах оборудовали огневые точки.
В российском военном ведомстве указали, что украинские формирования препятствуют эвакуации жителей Славянска и Краматорска, более 90 тысяч мирных граждан остаются заблокированы в жилых кварталах и на территории крупных предприятий.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные силы Украины заминировали Кайдакский мост через Днепр, намереваясь обвинить в его разрушении российских военных. Кроме того, по оперативным данным, бойцы украинских батальонов территориальной обороны взимают плату с мирных граждан за проезд по мосту в сторону ДНР.
До этого националисты заминировали железнодорожный мост ветки "Славянск – Краматорск" и автомобильный мост через реку Сухой Торец в Донецкой народной республике.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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