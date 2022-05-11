ВСУ заминировали Кайдакский мост через Днепр

11 мая, 22:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вооруженные силы Украины заминировали Кайдакский мост через Днепр, намереваясь обвинить в его разрушении российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры", – сказал он.
По словам Мизинцева, украинские военные планируют взорвать мост в случае подхода российских подразделений и сил Народной милиции ДНР. Кроме того, по оперативным данным, бойцы украинских батальонов территориальной обороны взимают плату с мирных граждан за проезд по мосту в сторону ДНР.
"Боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц <...> за фиксированную плату, требуя неподъемные для большинства простых людей денежные средства в размере 200 долларов США с человека", – заявил он.
Мизинцев подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что российская авиация поразила 93 военных объекта на Украине за ночь. В частности, ВС РФ уничтожили 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: