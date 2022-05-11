ВСУ заминировали Кайдакский мост через Днепр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы Украины заминировали Кайдакский мост через Днепр, намереваясь обвинить в его разрушении российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры", – сказал он.

По словам Мизинцева, украинские военные планируют взорвать мост в случае подхода российских подразделений и сил Народной милиции ДНР. Кроме того, по оперативным данным, бойцы украинских батальонов территориальной обороны взимают плату с мирных граждан за проезд по мосту в сторону ДНР.

"Боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц <...> за фиксированную плату, требуя неподъемные для большинства простых людей денежные средства в размере 200 долларов США с человека", – заявил он.

Мизинцев подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российская авиация поразила 93 военных объекта на Украине за ночь. В частности, ВС РФ уничтожили 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.