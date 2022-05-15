В ЕП пригрозили Турции изоляцией, если та заблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Турции может грозить изоляция в НАТО, если та попытается заблокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом заявил лидер ведущей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер.
"Любой, кто ставит под вопрос сплоченность НАТО, изолирует себя внутри объединения. Если обе страны сами этого хотят, значит, Финляндия и Швеция являются частью НАТО, это несомненно", – цитирует его РИА Новости.
Политик также отметил, что объективных причин для промедления в вопросе вступления указанных скандинавский стран в Североатлантический альянс нет.
Ранее 15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Швеция, скорее всего, последует примеру своего скандинавского соседа.
Комментируя ситуацию с возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что власти страны следят за развитием данной ситуации. Сам же он отмечал, что не видит позитива в этом вопросе, поскольку считает скандинавские страны "гостевым домом" для террористических организаций.
Власти Финляндии подадут заявку на членство в НАТО
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