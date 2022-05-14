Медведев заявил, что РФ не важна позиция G7 по вопросу изменения границ Украины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

России все равно, признают ли страны G7 изменение границ Украины. Важно лишь мнение людей, которые на этих территориях живут. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Зампредседателя Совбеза призвал не забывать "прецедент Косово". Он также отметил, что страны G7 продолжают скрытную войну с Россией, вместо того, чтобы заниматься вопросами топлива и продовольствия для граждан своих стран.

Ранее Медведев заявил, что помощь, которая оказывается США Украине, объясняется не любовью к стране или поддержкой собственной экономики. Ее главная цель заключается в желании нанести тяжелое поражение России. Он добавил, что охотников поделить огромные средства, которые выделили американские власти, будет немало.

