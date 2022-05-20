США объявили о новом пакете военной помощи Украине

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Соединенные Штаты Америки намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление президента США Джо Байдена.
По его словам, Украине предоставят дополнительную артиллерию, радары и другую технику.
Байден заявил, что продолжение американской военной помощи позволит "еще более усилить Украину как на поле боя, так и за столом переговоров".
Ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов одобрил закон о выделении помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Уточняется, что 51 из 100 сенаторов выступил за данную инициативу, этого достаточно для ее утверждения.
До этого сообщалось, что палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов на прошлой неделе, однако сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал документ и потребовал внести поправки об ужесточении надзора за расходованием средств. Он заявил, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данной инициативы.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину. По мнению дипломата, страны Альянса делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.
Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США
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