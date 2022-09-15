Фото: ea.com

Игра The Sims 4 станет бесплатной для пользователей с 18 октября. Об этом сообщается на сайте Electronic Arts.

С середины октября пользователи смогут загрузить базовую версию игры бесплатно. При этом симулятор будет доступен через EA app, Origin, Steam, PlayStation и Xbox.

Вместе с тем дополнения и наборы в игре останутся платными. В честь перехода на бесплатную модель разработчики пообещали комплект "Роскоши пустыни" обладателям копий игры. Подписчики EA Play будут иметь доступ к расширенным изданиям.

"В обозримом будущем мы продолжим разрабатывать и выпускать для The Sims 4 дополнения, игровые наборы, комплекты и экспресс-доставки", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что более 55% российских геймеров с февраля стали реже покупать компьютерные игры. В качестве причины такого процесса 34% опрошенных назвали высокие цены на игры. Примерно столько же респондентов решили скачивать файлы с торрент-трекеров. 15% участников опроса отказались от покупки игр из-за отношения разработчиков и издателей к россиянам, 7% – из-за низкого качества новых игр.

