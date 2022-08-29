Sony будет выпускать игры для смартфонов

20:38
Фото: ТАСС/Zuma
Компания Sony объявила о покупке игровой студии Savage Game Studios. Об этом сообщается в блоге PlayStation.
По словам представителей компании, студия была приобретена для того, чтобы организовать запуск большого количества игр от PlayStation Studios на мобильных платформах.
"Наши усилия в области мобильных игр будут аналогичным образом дополнять друг друга, предоставляя большему количеству людей возможность взаимодействовать с нашим контентом", – говорится в сообщении.
В компании также уточнили, что Savage Game Studios присоединится к новообразованному подразделению PlayStation Studios Mobile, которое будет функционировать независимо от отдела по созданию тайтлов для консолей.
В Savage Game Studios, в свою очередь, отметили, что планируют создать ААА-тайтл в жанре экшен для смартфонов и в настоящее время уже работают над игрой.
Ранее сообщалось, что свыше 55% российских геймеров с февраля стали реже покупать компьютерные игры. В качестве причины такого процесса 34% опрошенных назвали высокие цены на игры. Примерно столько же респондентов решили скачивать файлы с торрент-трекеров.
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