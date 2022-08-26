Аналитики заявили о снижении спроса на компьютерные игры у геймеров РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Свыше 55% российских геймеров с февраля стали реже покупать компьютерные игры. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования рекламного программатика Platforma.

В качестве причины такого процесса 34% опрошенных назвали высокие цены на игры. Примерно столько же респондентов решили скачивать файли с торрент-трекеров. 15% участников опроса отказались от покупки игр из-за отношения разработчиков и издателей к россиянам, 7% – из-за низкого качества новых игр.

Кроме того, 10% опрошенных не захотели искать обходные пути для официальной покупки. Около четверти геймеров пришлось создавать новый аккаунт, зарегистрированный в другой стране, а 23% пришлось заводить онлайн-кошельки. Помимо этого, 20% респондентов сказали о наличии неудобств при конвертации рублей в зарубежную валюту.

Вместе с тем за последние полгода количество тратящих на покупку игр 5 000–10 000 рублей россиян выросло на 9%. Увеличилось и число пользователей игровых онлайн-ресурсов.

В опросе принял участие 1 231 респондент в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что в России в начале будущего года в продажу поступит VR-гарнитура от Sony под названием PlayStation VR2. Устройство будет оснащено OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 4К и частотой обновления кадров до 120 Гц. Поле обзора составит 110 градусов. В компании Sony отмечают, что с помощью одного кабеля USB-С к консоли можно будет подключить гарнитуру.

