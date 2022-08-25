Apple представит новые iPhone 7 сентября

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Компания Apple представит очередную линейку iPhone, а также умные часы, 7 сентября, сообщает "Интерфакс".

Презентация состоится в живом формате в штаб-квартире в Купертино, а также будет транслироваться онлайн.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что Apple представит на мероприятии в сентябре четыре новые модели iPhone 14, а также три новые версии Apple Watch.

Ранее стала известна стоимость iPhone 14. Цена на новую модель будет начинаться от 799 долларов. При этом стартовая цена на базовую модель iPhone 13 также начиналась с 799 долларов.

Apple не будет повышать цену на базовую модель для увеличения продаж и компенсации общего снижения отгрузок на рынке смартфонов в мире. Такое решение приняли на высшем уровне руководства.

До этого сообщалось, что Apple завершила сотрудничество с Джонатаном Айвом, который проработал в компании более 30 лет. Известно, что мужчина покинул должность еще 3 года назад, в 2019 году. Тогда Айв открыл собственную компанию LoveForm, и Apple решила продолжить работу с дизайнером в рамках соглашения о сотрудничестве.

В 2022 году договор не продлили. В Apple приняли решение приостановить "затратное" сотрудничество.

