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Технологии

12:02

Sony выпустит VR-гарнитуру для PlayStation 5 в 2023 году

технологии

Фото: playstation.com

В России в начале будущего года в продажу поступит VR-гарнитура от Sony под названием PlayStation VR2, сообщает "Газета.ру".

Устройство будет оснащено OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 4К и частотой обновления кадров до 120 Гц. Поле обзора составит 110 градусов.

В компании Sony отмечают, что с помощью одного кабеля USB-С к консоли можно будет подключить гарнитуру.

Кроме того, Sony представила VR-контроллеры в форме сфер с тактильным откликом и системой распознавания прикосновения. Таким образом, устройство будет понимать, где находится каждый из пальцев игрока.

Ранее в России начались продажи видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5 и для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта. Так, видеоигры Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo c русскими субтитрами начали продавать на маркетплейсах Wildberries и Ozon. При этом другие ретейлеры по-прежнему не получают поставок видеоигр и отмечают снижение спроса в России.

В пресс-службе Wildberries рассказали, что продавцы начали параллельный импорт видеоигр, не уточнив, из каких стран поставщики их завозят. В компании также сообщили, что граждане начали активнее покупать игры на дисках для ПК и приставок.

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