Психологи рассказали о способности игр улучшать когнитивные способности детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Психологи из Вермонтского университета проанализировали данные двух тысяч добровольцев и пришли к выводу, что у детей, которые играют в видеоигры, повышена активность мозга. Работа ученых была опубликована в JAMA Network.

Уточняется, что в исследовании когнитивного развития мозга подростков участников разделили на две группы. В первую группу вошли участники, которые никогда не играли в видеоигры, во вторую – те, кто играл по три или более часов в день.

В материале говорится, что дети из каждой группы поучаствовали в двух экспериментах. В первом задании они видели стрелки, указывающие влево или вправо. Суть задания заключалась в том, чтобы как можно скорее нажать на соответствующие кнопки. Задание прекращалось при появлении сигнала "стоп". С помощью этого эксперимента исследователи измеряли способности контролировать свои импульсы.

Во втором задании участникам показывали лица людей, а затем спрашивали, соответствует ли им последующее изображение, продемонстрированное позже. С помощью этого эксперимента измерялась память детей.

Исследователи обнаружили, что дети, играющие в видеоигры, лучше справлялись с обеими задачами. По мере выполнения заданий мозг участников сканировали с помощью МРТ. Мозг детей, играющих в видеоигры, продемонстрировал большую активность в областях, связанных с вниманием и памятью.

Ранее сообщалось, что ученые из Бразилии и Великобритании провели испытания для изучения физиологических эффектов от активных видеоигр, где игрок использует движения тела для управления происходящим на экране. Исследователи снимали показания сразу после занятий, через полчаса и сутки после них. Такие сеансы повторяли дважды в неделю в течение трех недель.

Результаты показали, что физиологические эффекты от активных видеоигр сравнимы с традиционными упражнениями на беговой дорожке.



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