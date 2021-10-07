Ученые сравнили по пользе видеоигры и бег

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Ученые выяснили, что активные видеоигры так же полезны, как и бег. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ученые из Бразилии и Великобритании провели испытания для изучения физиологических эффектов от активных видеоигр, где игрок использует движения тела для управления происходящим на экране.

"Они проводили измерения показаний сердечно-сосудистой системы, включая частоту сердечных сокращений, артериальное давление, эффективность потребления кислорода и эндотелиальных функций, а также оценивали уровни удовольствия от игры испытуемых с диабетом первого типа после активных видеоигр или бега с умеренной интенсивностью", – говорится в сообщении.

Исследователи снимали показания сразу после занятий, через полчаса и сутки после них. Такие сеансы повторяли дважды в неделю в течение трех недель.

Результаты показали, что физиологические эффекты от активных видеоигр сравнимы с традиционными упражнениями на беговой дорожке. При этом уровень глюкозы в крови падал до безопасного уровня в двух случаях.

Ученые выяснили, что игровой элемент, заключающийся в получении вознаграждения за потраченные усилия, помогал участникам эксперимента многократно повторять упражнения и пытаться улучшить свои результаты.

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