Ученые сравнили по пользе видеоигры и бег

20:24
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Ученые выяснили, что активные видеоигры так же полезны, как и бег. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ученые из Бразилии и Великобритании провели испытания для изучения физиологических эффектов от активных видеоигр, где игрок использует движения тела для управления происходящим на экране.
"Они проводили измерения показаний сердечно-сосудистой системы, включая частоту сердечных сокращений, артериальное давление, эффективность потребления кислорода и эндотелиальных функций, а также оценивали уровни удовольствия от игры испытуемых с диабетом первого типа после активных видеоигр или бега с умеренной интенсивностью", – говорится в сообщении.
Исследователи снимали показания сразу после занятий, через полчаса и сутки после них. Такие сеансы повторяли дважды в неделю в течение трех недель.
Результаты показали, что физиологические эффекты от активных видеоигр сравнимы с традиционными упражнениями на беговой дорожке. При этом уровень глюкозы в крови падал до безопасного уровня в двух случаях.
Ученые выяснили, что игровой элемент, заключающийся в получении вознаграждения за потраченные усилия, помогал участникам эксперимента многократно повторять упражнения и пытаться улучшить свои результаты.
Ранее геймеры назвали лучшую игру всех времен. Такой стала God of War (2018). За нее проголосовали 26,1 миллиона человек.
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