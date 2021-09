Геймеры назвали лучшую игру всех времен

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

God of War (2018) стала лучшей игрой всех времен по результатам опроса портала IGN. За нее проголосовали 26,1 миллиона человек, сообщает "Газета.ру".

Исследование проводилось в 6 этапов. God of War опередила игры StarCraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt и Grand Theft Auto: San Andreas. В финале игра одержала победу над GTA 5, набрав 60 голосов.

"Спасибо всем, кто голосовал за God of War! В конкурс была включена тонна невероятных игр, и для нас большая честь стоять в одном ряду с нашими любимыми играми всех времен. Ваша поддержка очень ценится в студии, и мы не можем дождаться, когда вы испытаете следующий опыт!" – прокомментировали победу в студии Santa Monica.

God of War продолжает события предыдущих 7 частей игры и связана со скандинавской мифологией.

