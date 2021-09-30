Геймеры назвали лучшую игру всех времен

10:50
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
God of War (2018) стала лучшей игрой всех времен по результатам опроса портала IGN. За нее проголосовали 26,1 миллиона человек, сообщает "Газета.ру".
Исследование проводилось в 6 этапов. God of War опередила игры StarCraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt и Grand Theft Auto: San Andreas. В финале игра одержала победу над GTA 5, набрав 60 голосов.
"Спасибо всем, кто голосовал за God of War! В конкурс была включена тонна невероятных игр, и для нас большая честь стоять в одном ряду с нашими любимыми играми всех времен. Ваша поддержка очень ценится в студии, и мы не можем дождаться, когда вы испытаете следующий опыт!" – прокомментировали победу в студии Santa Monica.
God of War продолжает события предыдущих 7 частей игры и связана со скандинавской мифологией.
Ранее сообщалось, что ремейк известной игры Dead Space от компании Electronic Arts планируется выпустить к концу 2022 года. Известно, что компания намерена оставить оригинальное название игры.
При этом официального подтверждения выхода игры на сегодняшний день нет, из-за чего сроки могут быть сдвинуты.
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