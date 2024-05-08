Названы самые музыкальные города-миллионники в РФ

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Самыми музыкальными городами-миллионниками стали Уфа, Краснодар и Челябинск. Главным критерием рейтинга была обеспеченность населенных пунктов караоке-барами. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование одного картографического сервиса.

Для формирования рейтинга учитывалось количество таких заведений на 100 00 жителей и изменение количества караоке-баров в городах за последние пять лет. По данным одного из сервисов навигации, в России вырос интерес к подобным заведениям. За четыре месяца 2024 года пользователи искали караоке-бары на 24% чаще, чем за тот же период 2023-го.

​​Уточняется, что в среднем на 100 000 жителей в 16 крупнейших городах России приходится по 3 караоке-бара. Самая высокая обеспеченность профильными заведениями в Уфе и Краснодаре – по 5 караоке-клубов на 100 тысяч горожан. Челябинск тоже вошел в тройку лидеров. В городе такая же обеспеченность караоке-барами, как в Нижнем Новгороде и Казани, но более заметный прирост количества профильных заведений за последние пять лет.

Согласно исследованиям сервиса, с весны 2019 года, количество караоке-баров в России выросло на 18%. Самый заметный рост показали Самара, Красноярск и Новосибирск. В Перми, Казани и Волгограде, в отличие от других миллионников, количество караоке-клубов, наоборот, уменьшилось. Больше всего таких заведений в Москве и Санкт-Петербурге. Однако за счет активного открытия подобных заведений в тройку по этому показателю вошла Уфа.

Ранее стало известно, что в 2023 году в России вырос спрос на танцевальные студии на 31%. Среди городов-миллионников наибольший прирост интереса к обучению танцам зафиксировали в Новосибирске, Красноярске и Самаре.